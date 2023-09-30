 

Мнение: Вот она какая, этническая чистка!

30.09.2023, 17:25, Разное
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“РБК. В Армению вынужденно переехали 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Ранее о желании уехать сообщали 120 тыс. этнических армян — это 99,9% населения непризнанной республики. Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано, заявили в ООН”.

Вообще, если так чуть-чуть приподняться над злобой дня – выглядит всё ошеломительно. На глазах у всего мира происходит – уже почти произошла – натуральная этническая чистка: людей с насиженных мест, из собственных домов и с собственных земельных участков, выгнали буквально в никуда – и по национальному признаку. Родная сторона им, конечно, как бы поможет: премьер Армении Пашинян сообщил, что “каждому переселенцу, вне зависимости от возраста, будет выплачено по 100 тыс. драмов ($254)”. Для людей, оставшихся без дома (накануне зимы), 254 бакса (25 тыс. рублей на рыло) – это шикарное подспорье, спору нет.

Скотам положено радоваться, когда другим людям плохо, а жертв положено обвинять в их собственных несчастьях – так что насчет реакции в России всё понятно, идеология НБС цветет и пахнет на всю страну. Но удивительна реакция в мире – а точнее, ее полное отсутствие. “ООН зафиксировала, что насилие не применялось” – ну и всё, стало быть, в порядке. Чего это люди массово всё бросили и уехали? Да черт их знает, наверно, надоело на месте сидеть, захотелось приключений.

Разве что Франция хотя бы обозначает некую бузу. Макрон даже заявил, что Азербайджан совершил “неприемлемые преступления и военные операции в Нагорном Карабахе”.

Но вообще – вдохновляющая ситуация для всякого рода агрессоров. Как оказалось, в самих по себе этнических чистках мировое сообщество не видит ничего особо страшного: вышвыривай местное население из их домов куда угодно – никто тебе слова не скажет, если они “не той веры” или “не той национальности”. Главное – чтобы “без насилия”. Иезуитский принцип.

Источник: Размышления вольного социолога


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