 

Рупор кремлевской пропаганды: За год 4 новые региона дали России 2,8 млн. новых граждан

30.09.2023, 17:20, Разное
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МВД РФ сообщило, что спустя год после воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, в нашей стране добавилось более 2 800 000 новых граждан получивших российские паспорта. Такая демографическая прибавка позволит нивелировать те потери, которая страна сейчас несет находясь в демографической яме уже достаточно длительное время. Очевидно, что еще значительное кол-во новых граждан ранее проживавших на Украине добавится и в 2024 году. До конца года ожидают еще 400 000 новых граждан РФ с 4 новых регионов.

Сегодня кстати годовщина присоединения новых регионов к России. Ровно год прошел.
Был год назад на этом мероприятии, действительно историческое события удалось наблюдать.
Надеюсь, что 4 новыми регионами дело не ограничится и новых граждан России станет еще больше. Ради этого и работаем.

С праздником товарищи!

Источник: Colonel Cassad


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