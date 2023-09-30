 

У внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России

30.09.2023, 16:45, Новости дня
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Инцидент навел Преснякова на странные мысли. Он стал опасаться подрыва автомобиля или вовсе слежки за собой. Вероятно, певцу стоит ограничить себя в просмотре шпионских триллеров.

Сын Кристины Орбакайте поделился тем, что недавно, посреди дня, увидел, что к двери его машины кто-то прикрепил странную резиновую уточку. Первое, о чем он подумал – быть может, это бомба? Пресняков сразу стал прокручивать в голове все возможные варианты, как не допустить подрыва, который мог замыслить некий недоброжелатель.

По словам Преснякова, его охватил приступ паники. Он уселся на место пассажира, затем быстро захлопнул дверь с противоположной стороны, отчего утка слетела с ручки. После чего певец сразу завел мотор и уехал.

Позднее стало известно, что эта уточка – презент от водителя аналогичной модели Jeep. Согласно американской забаве, Пресняков должен был передать “подарок” следующему владельцу такой же машины. Очевидно, Никита напрасно беспокоился – никто даже не думал причинять ему вред.

Напомним, что артист уехал в Америку в прошлом году, и пока что не рассказал фанатам, почему он внезапно оставил работу в Губернском театре и занялся съемкой музыкальных видео. В прошлом он заявлял о намерении в будущем возвратиться на родину, и опровергал информацию о том, что у него якобы есть американский паспорт.


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