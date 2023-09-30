Мнение: Бесплатный коммунистический труд, рейтинговый коммунизм и работа «за палки» в колхозах

1. Помимо отказа объединяться в коммуны и делиться своими доходами с товарищами-коммунарами, есть и ещё одна причина, по которой современные коммунисты настоящими коммунистами не являются – это их меркантильный отказ работать бесплатно, вопреки заветам классиков марксизма-ленинизма (ссылка):



«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность здорового организма».

В.И. Ленин. Впервые в газете «Коммунистический субботник» от 11 апреля 1920 года.

Кстати, чуть позже Иосифу Виссарионович удалось построить что-то вроде коммунизма — во многих колхозах при Сталине русские крестьяне работали бесплатно, не получая за свой труд ни денег, ни даже зерна.

2. Одно из очевидно нелепых мест в коммунистической теории – тезис об «отмирании денег». Но деньги – это лишь мера стоимости товаров и услуг, и в мире с ограниченными ресурсами какая-то стоимость будет всегда, и её надо как-то измерять. Экономика просто не будет работать без инструментов измерения стоимости. Даже в самых примитивных обществах такие инструменты есть – не монеты, банкноты и единицы с ноликами в компьютере, а какие-нибудь раковины каури, головы рогатого скота или каменные рубила. Без этого не будет работать сколько-нибудь массовый и регулярный обмен товарами. А если обмен будет вестись по случайному и несправедливому курсу, если распределение благ в коллективе будет вестись без учёта их стоимости, то это будет резко снижать стимулы к труду и к созданию товаров, которые чего-то стоят.

Но коммунисты продолжают настаивать на отмене товарно-денежных отношений. Самые умные из них при этом понимают, что деньги всё же придётся заменить на какой-то другой эквивалент-измеритель стоимости. Для этого они предлагают использовать систему социального рейтинга, по мотивам воображаемой китайской (ссылка):



Рост производительности будет связан с тем, что рабочие будут сами нести ответственность за собственное предприятие, хотя и будет существовать взаимопомощь, но бесконечно существовать предприятие с абсолютно ненужными для населения товарами не сможет – оно просто исчезнет, а его работники разойдутся и станут частью других коммун или Советов.

Вообще на первом этапе ликвидации товарно-денежных отношений они будут заменены на отношения товарно-трудовые скорее всего. То есть это будет обмен определенных оценок полезности твоего труда и в целом общественного вклада (в виде рейтингов или еще как-то) на блага. Поэтому “паразитом” отдельный человек жить не сможет, т.к. рейтинги присваиваются каждому индивидуально той коммуной, в которой ты живешь. Да, у человека будет неограниченное право менять свою коммуну, место проживания и проч., после чего – пройдя процесс адаптации на новом рабочем месте, он снова начнет получать рейтинг. Но если человек вообще откажется работать, то на этой стадии коммунизма он не умрет с голоду – ему гарантируют минимум потребностей. Только вот как и чем он будет заполнять свой досуг? Рядом с кем он будет жить? В принципе он окажется изолирован от общества (причем это будет самоизоляция, ведь это его решение было не работать). Долго такой изоляции он не выдержит. Интереса общаться с ним со стороны других, увлеченных своим делом людей – тоже не будет. Зачем им общаться с тем, кто в буквальном смысле ничем не занят?

Постепенно рейтинговые оценки отомрут так же, как ранее деньги, по мере роста сознательности населения и роста инструментов планирования и внедрения научно-технических инноваций.

Это забавная идея, конечно: платить не тому, кто делает больше деталей за смену, а тому, кто больше нравится коллективу: анекдоты там хорошо травит, или выпить всегда готов. Отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Но всё же мне кажется, что продажа любви за деньги — это не совсем то, о чём мечтал в 19-м веке Карл Маркс.

3. Блогер Андрей Исаев пишет в комментариях на Дзене (ссылка):

Хочу разъяснить непонимающим, как можно было прожить в сталинском колхозе на полмешка зерна целый год, и сомневающимся в моих словах и воспоминаниях моего отца, которые приведены в данном посте Олега Макаренко.

А) Колхозники (в подавляющем большинстве) ничего при Сталине не получали за работу в колхозе, работали за “палочки”. Разъясняю всякой школоте (в том числе и великовозрастной), что это такое. Отец называл это “Палка-лёжа, палка-стоя”. Так отмечал бригадир, выполненный трудодень в своей учетной книге. Выполнил трудодень – палочка будет нарисована вертикально, получишь 100 грамм порченного зерна, не выполнил трудодень – палочку нарисуют горизонтально – прочерк. Набралось определенное количество таких “палок лёжа” – возбуждается административное, а то и уголовное дело. Поэтому существовали колхозники за счёт своего приусадебного хозяйства, где должны были работать по вечерам. Но с этого огорода и своей скотины они всё равно должны были платить сельхозналог (отменённый при “Троцкисте и предателе Хрущёве” в 1958): 50 кг мяса, 300 литров молока, 200 яиц, несколько центнеров овощей и др. Причем каждый год при Сталине этот налог увеличивался (по этому поводу отец вспоминал анекдот сталинского времени: “Профессор в мединституте спрашивает студента из села на экзамене: “Определите, чей перед вами скелет?” “Колхозника!” – отвечает студент. “Почему колхозника?” “Так ведь с него всё дерут – мясо, яйца, шерсть, шкуры – остаётся один скелет!”). Причём при несдаче сельхозналога за недоимки вполне могли забрать корову или свинью (отец тоже иногда цитировал невесёлую переделку стихов Некрасова, которую придумали колхозники сталинской эпохи: “Кушай, Ваня, тюрю, молочка-то нет, нашу-то коровку увели в Совет”).

Б) Кроме этого, колхозники должны были бесплатно выполнять и другие трудовые повинности. Например, через нашу деревню проходила 80 км грунтовая дорога, соединявшая областной центр с нашим райцентром, построенная ещё при Екатерине. В 1940 году всех колхозников, живших рядом в близлежащих к ней деревнях, целый год выгоняли на бесплатное строительство этой дороги – причем даже не асфальтовой, а булыжной (вопреки байкам сталинистов о невероятных достижениях 1930-х годов, к 1941 году в СССР была построена только одна асфальтовая магистраль – Москва-Минск, остальные дорогие были булыжные или вообще грунтовые). Вот такое “жить стало лучше, жить стало веселей”, панимашь…