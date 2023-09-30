 

Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие

30.09.2023, 15:40, Разное
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Актриса выразила свое недовольство в отношении спектакля “Борис Годунов” в театре “Ленком”. По ее мнению, подобное – неприемлемо. Артистка обвинила постановщиков в мещанстве и хамстве и помимо этого отметила, что в зале почти отсутствовала публика.

Негативный отзыв Поргина оставила и о спектакле “Иван Васильевич” в театре Миронова. Это детище режиссера она также охарактеризовала как “безобразие”, заявив, что никакой интеллектуальной ценности оно в себе не несет.

Актриса призналась, что находится в шоке от работ режиссера Богомолова и напомнила, что в театре на Малой Бронной, где он получил возможность работать, в прошлом трудились настоящие гении. По мнению Поргиной, целью театра должно быть одухотворение человеческой души, а спектакли Богомолова этому никак не способствуют.

Недавно Александр Лазарев-младший также высказал недовольство работами Богомолова. По его мнению постановщик специально старается оскорбить как своих коллег, так и поклонников театра. Актер припомнил случаи некорректного поведения Богомолова в отношении сотрудников театра – в частности, историю, когда одну из артисток вынудили обнажиться на сцене. Он заявил, что подход Богомолова не соответствует классическому духу профессии.


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