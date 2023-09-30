 

Челябинец в течение 15 лет питался углём

30.09.2023, 15:33, Разное
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Знаменитый челябинский угольщик Константин Проваторов рассказал, что не принимает обычную пищу уже 15 лет и не планирует останавливаться.

По его словам, с момента начала трудовой деятельности в 2008 году он ест только уголь, добываемый компанией, пьёт только воду и при этом прекрасно себя чувствует.

– Поскольку уголь действует как сорбент, который собирает и выводит вредные вещества из организма, его потребление на регулярной основе улучшает пищеварение и ясность мышления, — сообщил он.

Руководитель угольной компании Егор Беспалов сообщил, что тщательно следит за объемами съедаемого подчинённым угля, в среднем его питание обходится компании в 10 тысяч рублей в месяц, что является незначительной суммой, учитывая профессионализм Константина.

– Уже через месяц после начала своего угольного питания поменялся цвет моей кожи, и я добился более высокой продуктивности и ясности мышления, а также самодисциплины, — сообщил угольщик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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