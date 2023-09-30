Постройневшая дочь Гузеевой ответила на выпады злопыхателей

Дочь заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой Ольга опубликовала фотографии в нижнем белье. С какой целью и для чего?

Скорее всего, молодой девушке захотелось продемонстрировать результаты своих трудов над физической формой. Известно, что летом в ее адрес были озвучены нелестные комментарии по поводу ее фигуры, что, вероятно, расстроило Ольгу.

Она решила доказать, что ее тело – это ее дело. И, если она захочет, то будет выглядеть по-другому. Здесь нельзя не согласиться со звездной наследницей: внешний вид – неприкосновенная территория и обсуждать его совершенно недопустимо.

Ольга Бухарова не стала церемониться, а просто показала на фото, чего смогла добиться за короткий срок. Постройневшая дочь Гузеевой ответила хейтерам в нижнем белье, что ей уже 23 года и “не нужно искать рядом маму”. Также Ольга обратилась с вопросом к аудитории о том, “можно ли ее временно не буллить?”.

Дочь Гузеевой к тому же поделилась некоторыми подробностями своей жизни, о которых ей, скорее всего, хотелось бы забыть. Оказывается у такой молодой девушки за плечами много пережитых трудностей и бед. Также Ольга перенесла гормональную терапию, которая не могла не отразиться на весе.

Девушка призналась, что пережила и абьюзивные отношения. Бывший парень жестко критиковал ее фигуру и просил похудеть при весе 60 кг.

Но, похоже, что дочь Ларисы Гузеевой имеет твердый характер и не привыкла сдаваться, как и ее звездная мама.