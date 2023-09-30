 

Российское правительство утвердило проект бюджета фонда социального страхования

30.09.2023, 14:15, Разное
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На заседании правительства РФ 22 сентября был утвержден проект бюджета Фонда социального страхования. Согласно данному проекту, средняя сумма социальной пенсии для неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей. Это увеличение связано с индексацией страховых пенсий, которая начнется с 1 января 2024 года и составит 7,5%.

Проект бюджета также предусматривает выделение более 10 трлн рублей на выплату пенсий в 2024 году. Этот бюджетный проект стал первым после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру, а также введения единого тарифа страховых взносов для работодателей с начала текущего года.


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