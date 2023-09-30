Российское правительство утвердило проект бюджета фонда социального страхования

На заседании правительства РФ 22 сентября был утвержден проект бюджета Фонда социального страхования. Согласно данному проекту, средняя сумма социальной пенсии для неработающих пенсионеров увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей. Это увеличение связано с индексацией страховых пенсий, которая начнется с 1 января 2024 года и составит 7,5%.

Проект бюджета также предусматривает выделение более 10 трлн рублей на выплату пенсий в 2024 году. Этот бюджетный проект стал первым после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру, а также введения единого тарифа страховых взносов для работодателей с начала текущего года.