Отправлен на пенсию судья, который единственным в России продолжил выносить оправдательные приговоры после моратория ВС

Судью Соликамского городского суда Василия Кречетова отправили на пенсию в возрасте 42 лет «в особом порядке».

До этого он стал известен, как единственный в России судья, не подчинившийся мораторию на вынесению оправдательных приговоров, введённому определением Верховного суда от 20 апреля 2023 года.

С момента вступления в силу моратория (1 июня 2023 года), Кречетов оправдал двоих человек – крановщика, который обвинялся в том, что у него упал кран (экспертиза установила, что причина – в бракованных тросах, закупленных начальством строительной фирмы за «откат»), молодого школьного учителя, у которого ученику пропорол ногу кабан во время урока (было установлено, что мальчик в тот день отсутствовал в школе – отец забрал его на охоту).

В соответствии с позицией Верховного суда, оправдательные приговоры дискредитируют органы следствия и противоречат принципу неотвратимости наказания. При наличии «очевидных свидетельств невиновности подсудимого» судьям рекомендовано давать наказание по нижней границе статьи. В свою очередь Конституционный суд подтвердил: новая норма не нарушает право граждан на справедливое судебное разбирательство, поскольку соответствующий пункт Конституции «носит общий характер».

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