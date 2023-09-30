Кардиолог Фомичева рассказала о проблемах с сердцем, которые вызывает стресс

Кардиолог Анастасия Фомичева раскрыла информацию о сердечных патологиях, вызванных стрессом, и предупредила о возможных последствиях. В интервью она объяснила, что сильный или длительный стресс может привести к серьезным изменениям в работе сердца. Это связано с реакцией организма на выделение гормонов стресса в моменты эмоциональных переживаний.

Гормоны стресса, по словам кардиолога, могут вызвать сужение сосудов, повышение артериального давления и увеличение нагрузки на сердце. Она также перечислила нарушения, которые могут возникнуть из-за продолжительного стресса, включая нарушения ритма сердца и инфаркт миокарда. Особое внимание уделяется женщинам, так как стресс может привести к стресс-индуцированной кардиомиопатии, также известной как синдром “разбитого сердца”.

Фомичева отметила, что острый коронарный синдром проявляется острыми болями в груди, и в случае их возникновения следует немедленно вызвать скорую помощь, чтобы исключить инфаркт. Эта информация может помочь людям более осознанно подходить к управлению своими стрессовыми ситуациями и заботиться о своем сердечном здоровье.