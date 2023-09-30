Жена Пашиняна ушла от него к шведской женщине-министру

Супруга армянского премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян официальной заявила о своём разрыве с мужем и открытии «новой страницы в своей жизни».

Как подчеркнула бывшая вторая леди Армении, её развод никак не связан с грядущем крахом политической карьеры Пашиняна, который в ближайшее время может покинуть свой пост. Новой спутницей Акопян стала министр гендерного равенства Швеции Ева Нордмак.

– На недавнем конгрессе в Киеве я познакомилась с Евой и между нами сразу вспыхнула искра. Я благодарна Николу за всё, но сердцу не прикажешь. Я уже собрала вещи и переехала в Стокгольм, развод официально оформлю через посольство, – написала экс-супруга Пашиняна в своём Telegram-канале.

По информации шведской газеты Expressen, Нордмак и Акопян хотят сыграть свадьбу уже в декабре 2023 года, после чего молодая семья планирует подать заявку на усыновление минимум двух армянских детей.

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