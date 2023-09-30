Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева

Год назад не стало Бориса Моисеева – артист ушел из жизни после третьего инсульта. Дабы почтить его имя, 27 сентября был открыт памятник на Троекуровском кладбище. На этом торжественном мероприятии все близкие люди – люди, которые всегда поддерживали исполнителя и были рядом.

И все же среди присутствующих не оказалось брата Моисеева – Маркса Толкача, проживающего в Канаде. Он проигнорировал церемонию и не прилетел в Москву.

Сергей Горох, деловой партнер и товарищ почившего артиста, поделился своим разочарованием. По его словам, еще за пару недель до открытия памятника он писал Марксу и приглашал его на церемонию. Сергей был готов оплатить все расходы на поездку в Москву, однако тот никак не ответил.

Между братьями лежит давний конфликт. Раскол произошел еще в те годы, когда Моисеев считался один из наиболее известных артистов страны. Их отношения начали портить детские разногласия, которые с годами переросли в серьезные обиды. В результате этого конфликта Толкач переехал в Канаду и разорвал все связи с Моисеевым.

Тем не менее, когда Борис впервые столкнулся с инсультом, его брат решил вернуться в жизнь артиста. Случилось это, однако, не из-за семейных уз, а из-за интереса к наследству.

Борис Моисеев заключил договор аренды недвижимости с Сергеем Горохом, и его брат хотел попытаться оспорить его в свою пользу. Однако обвинения Маркса не пошли дальше слов, и по бумагам все права на квартиру артиста отошли Гороху.

Апартаменты эти находятся в доме номер семь на Краснопролетарской улице, в самом центре Москвы. ЖК носит название “Ласточкино гнездо”. В прошлом артист приобрел в этом доме просторное жилье, расположившись по соседству с целой плеядой российских знаменитостей. Из открытых источников известно, что цена таких апартаментов может доходить до 70 миллионов рублей.

По словам Сергея Гороха, сейчас он наводит порядок в жилище и в бывшем гардеробе Моисеева. Правда, передавать что-либо из имущества артиста близким людям или поклонникам он не планирует. На его взгляд, эти вещи еще могут пригодиться для будущих выступлений.