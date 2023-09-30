 

ЦБ России готов создать оранжевую зону для банков с более мягкими наказаниями за нарушение нормативов

30.09.2023, 11:00, Разное
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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина объявила о намерении установить специальную “оранжевую зону” для банков, где будут применяться более мягкие санкции в случае нарушения определенных нормативов. Не были предоставлены подробности относительно конкретных нормативов, касающихся этой инициативы, однако руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов подтвердил, что три важных норматива капитала, а именно базовый, основной и собственный капитал, останутся неприкосновенными.

На форуме Ассоциации банков РФ в Сочи Набиуллина объяснила суть “оранжевой зоны”, говоря, что она предназначена для смягчения последствий незначительных нарушений нормативов банками. Это означает, что в таких случаях банки не будут отключаться от государственных программ и АСВ, и не будет угрозы отзыва лицензий. Однако, за нарушение нормативов, кредитные организации будут обязаны выплачивать более высокие сборы в систему ACB.

В дополнение к этой инициативе, Центральный банк также выразил готовность возвращаться к ранее отложенным инновациям в регулировании банковского сектора. Эльвира Набиуллина отметила необходимость восполнения капитала при появлении подходящего момента и видимой готовности банков для этого. Это также включает в себя аккумуляцию буферов и устранение уязвимостей, существующих у банков.

Недавно стало известно, что Банк РФ планирует уточнить критерии для включения кредитной организации в список системно значимых и введения дифференцированных налоговых ставок на капитал. Важно отметить, что это не обязательно будет автоматически относить банк к системно значимым, как подчеркивают собеседники из “Ъ”.


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