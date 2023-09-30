Кардиолог Конев назвал факторы риска инсульта

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30.09.2023, 11:00, Разное
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Кардиолог Юрий Конев подчеркивает, что инсульт, одно из наиболее опасных заболеваний, зависит от нескольких ключевых факторов. Один из таких факторов связан с особенностью свертываемости крови.

Конев объясняет, что изменения в артериальном давлении могут служить предвестниками инсульта. Эти колебания довольно часто происходят у людей, страдающих гипертензией, но, к сожалению, многие из нас не обращают должного внимания на эти сигналы.

Помимо артериального давления, индикатором риска инсульта является повышенная свертываемость крови. Эта особенность увеличивает вероятность образования тромбов и проблем с циркуляцией крови в мозге и сердце. Конев рекомендует тем, у кого в семье уже были случаи сердечной или мозговой ишемии, пройти медицинское обследование и проверить свои показатели крови. Если свертываемость повышена, необходимо принимать меры для предотвращения тромбоза.

Важно также отметить, что риск инсульта увеличивается, когда в сосудах формируются бляшки – нагромождения жиров и кальция, которые могут забивать сосудистые пути и мешать нормальному кровообращению. Конев предупреждает, что бляшки часто образуются у людей с высоким уровнем холестерина в крови, а также при нарушениях липидного обмена и ожирении.

Исследования также подтверждают, что некоторые привычки могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье сердца. Эти факторы в совокупности могут значительно повысить риск развития инсульта, поэтому важно вести здоровый образ жизни и внимательно следить за состоянием своего организма.


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