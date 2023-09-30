 

Мнение: Судьба Героя России

30.09.2023, 10:04, Разное
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2 августа 2023 года президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России 35-летнему подполковнику Иреку Магасумову.

А 11 августа 2023 года Героя России и кавалера трех орденов Мужества арестовали и отправили в тюремную камеру в Луганске. Офицера подозревают в убийстве 18-летней девушки.

Пишут, что подполковник Магасумов и старший лейтенант Павел Яськевич познакомились в одном из баров Луганска с двумя девушками. Девушки якобы попросили пострелять из пистолета Макарова. Закончилось все трагедией. Что  произошло, сейчас устанавливает следствие.

По версии защиты, в момент шального выстрела из пистолета Магасумова не было рядом. За несколько минут до трагедии ему якобы позвонил сослуживец и попросил о помощи, потому что до него «докопались пятеро парней в татуировках». Магасумов бросился туда, а Яськевич остался с девушками. Убирая оружие, он случайно спустил курок и попал в девушку, которая скончалась в машине скорой помощи (подробности).


Бар, в котором вместе с двумя девушками отдыхали подполковник Магасумов и старший лейтенант Яськевич. Когда заведение закрылось, они вышли на улицу и продолжили общаться на площади.


Храм, напротив которого произошла трагедия.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сомневается в причастности Магасумова к  преступлению. По его мнению, в деле –  масса вопросов.

«Буду держать ход расследования на особом контроле. Ранее уже обратился к главному военному прокурору и руководителю ГВСУ. Считаю, что в сегодняшних условиях держать за решеткой замкомбрига, которого ждут на фронте, — верх безрассудства. Сам Магасумов просит вернуть его в зону СВО», — написал депутат.

Но Магасумов пока остается в тюремной камере.

Если это не судьба, что это такое?

Источник: Ирек Муртазин


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