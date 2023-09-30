 

Ученые обнаружили, что не все овощи одинокого полезны для похудения

30.09.2023, 9:55, Разное
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В течение 24 лет более чем 136 000 человек участвовали в исследовательском проекте, чтобы выяснить, какие овощи могут влиять на изменение веса. Результаты показали, что употребление определенных овощей может оказать влияние на изменение массы тела.

Среди участников исследования, в период с 1985 по 2014 год, отмечалось, что те, кто предпочитали картофель, горох и кукурузу, имели тенденцию к набору веса больше, чем те, кто употреблял брокколи, морковь и шпинат. Интересно, что люди, предпочитающие некрахмалистые овощи, как брокколи, морковь и шпинат, набирали в среднем на 6,6 фунта (3 кг) меньше, чем те, кто употреблял крахмалистые овощи, такие как картофель и кукуруза.

Анализ также показал, что эти связи между овощами и весом были более выраженными среди людей с избыточным весом и среди женщин. Увеличение гликемической нагрузки, влияющей на уровень сахара в крови, также было тесно связано с набором веса.

Переход на продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые и фрукты, например, яблоки, может помочь снизить этот эффект и уменьшить риск набора веса в среднем возрасте.

Следует отметить, что это наблюдательное исследование, и оно не может доказать причинно-следственную связь между употреблением определенных овощей и набором веса. Однако оно подчеркивает важность выбора качественных источников углеводов для долгосрочного контроля массы тела, что особенно актуально для людей с избыточным весом.


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