 

Книги про Незнайку внесли в федеральный реестр экстремистских материалов

30.09.2023, 9:33, Разное
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Алабьевский городской суд в Приволжье внёс в федеральный реестр экстремистских материалов трилогию советского писателя Николая Носова. В перечень попали книги «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».

Экспертиза установила, что вышеперечисленные произведения несут угрозу для подрастающего поколения, причиняют вред нравственному развитию подростков. Автор книг разжигал социальную рознь, распространял заведомо ложные клеветнические измышления о капиталистическом строе и дискредитировал социальный и общественный уклад, сложившийся в Российской Федерации.

В отношении самого писателя возбуждено уголовное дело, сам он вызван на допрос. Его родственники, являясь заинтересованной стороной, и сайт «Википедия», использующийся для распространения фейков, утверждают, что Носов якобы скончался в 1976 году и поэтому якобы не может принять участие в следственных действиях. Эта информация проверяется, ей будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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