 

Доктор Мясников предупредил о вреде смартфонов в кровати для здоровья сердца

30.09.2023, 8:55, Разное
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Использование гаджетов перед сном, по словам доктора Мясникова, становится ритуалом, который оказывает негативное воздействие на сердце. Он объясняет, что из-за света, излучаемого экранами устройств, происходит нарушение выработки мелатонина – гормона, который выделяется организмом в темное время суток. Мелатонин не только помогает засыпать, но и обеспечивает защиту от различных заболеваний, включая рак и сердечные недуги. Пользование гаджетами в вечернее время снижает уровень мелатонина в организме.

Доктор Мясников подчеркивает: “Если уровень мелатонина в организме ниже, чем полагается по циркадному ритму, это оказывает негативное воздействие не только на сердце, но и может привести к онкологическим заболеваниям.”

Кроме того, доктор Мясников обращает внимание на вредную привычку накапливать негативные эмоции и не уметь отпускать обиды, не переключаясь на более продуктивные занятия. Он говорит: “Скопление негативных эмоций вредит сердцу, повышая давление и уровень стресса, что негативно воздействует на сосуды. Важно научиться отпускать и переключаться на положительные моменты.”

Доктор также подчеркивает важность установления упорядоченного режима сна и бодрствования, избегания недосыпов и попыток перекомпенсировать их сразу же в выходные дни. Он объясняет, что установка постоянного времени сна и пробуждения помогает защитить организм от развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний.

Наконец, доктор Мясников советует избегать привычки болеть “на ногах”, тщательно контролировать потребление простых углеводов и не употреблять сосудосуживающие капли без медицинского назначения. Все эти моменты также могут негативно повлиять на сердечное здоровье.


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