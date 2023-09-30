 

Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября

30.09.2023, 8:15, Новости дня
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Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов сообщил о похолодании в Московском регионе. Речь идет о периоде после 4—5 октября.

Шувалов прогнозирует дневные температуры, начиная со среды и до воскресенья включительно, на уровне 8-13 градусов выше нуля, а также дожди. По его словам, самая холодная ночь на следующей неделе будет с четверга на пятницу, когда температура в Подмосковье может опуститься до 0 градусов, сообщает RT.


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