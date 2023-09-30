 

Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова

30.09.2023, 7:10, Разное
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Ни для кого не секрет, что многие люди в погоне за вечной молодостью и красотой прибегают к пластическим операциям. Однако в последнее время вокруг этой темы возникают различные скандалы. Летом певица Слава заявила, что звездный хирург Тимур Хайдаров сделал ей некачественную операцию на грудь.

Поддержать звезду решила Любовь Успенская, которая призналась, что тоже осталась недовольна хирургическим вмешательством врача. Она даже решила подать заявление в суд на мужчину. Как оказалось, популярные исполнительницы не единственные, кто пострадал от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Очередной жертвой стал челюстно-лицевой доктор Александр Вдовин. Как стало известно, он увеличил себе ягодицы с помощью имплантов, однако помимо их звездный врач положил бонусом в “пятую точку” пациента перчаточный дренаж. В итоге, у него начало развиваться воспаление.

Коллега по цеху Тимура Хайдарова, отметил, что инородный предмет в теле пациента действительно может повлечь за собой массу проблем. Правда, случаи, когда салфетки, тампоны, дренажи остаются внутри человека вовсе не редки. Однако в этом виноваты в большей степени не врачи, а медсестры.

“Именно она после завершения операции должна пересчитать количество инструментов, в том числе, салфеток и прочих принадлежностей”, – поделился эксперт в интервью с Пятым каналом.

Ранее “Дни.ру” писали, что звездный хирург рассказал о тайной пластике Киркорова.


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