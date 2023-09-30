«Герои» СВО

В городе Заволжье (Нижегородская область) задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве родной сестры.

Следствие полагает, что 28 сентября в доме по улице Турбинной в ходе незначительной бытовой ссоры 55-летний подозреваемый облил свою родственницу бензином, а затем поджег ее. В итоге пострадавшая женщина скончалась от полученных повреждений.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Брат погибшей уже признал свою вину. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Преступника зовут Олег Гречко и он имеет несколько судимостей за убийства. В 2022 году мужчину в очередной раз отправили за решетку. В марте 2022 года Олега приговорили к 11 годам колонии особого режима. Через год мужчина вышел на волю. Скорее всего, убийца получил досрочное освобождение после службы в ЧВК «Вагнер».

Тогда, в день трагедии наемник пил алкоголь вместе со своим приятелем, однако в какой-то момент собутыльники поссорились. В ходе драки Гречко ударил приятеля ножом — позже следователи насчитали на трупе погибшего не менее 12 ранений. Однако этого преступнику было мало, и он задушил знакомого проводом от кипятильника.

Когда Олег приехал из зоны так называемой специальной военной операции, он стал жить у своей сестры, однако отношения у них не сложились. После расправы над родственницей вагнеровец поджёг частный дом. Сам Гречко получил ожоги рук второй и третьей степени. Ранее, этим летом на него возбудили новое уголовное дело о краже и побоях. Теперь он может получить пожизненное.

Тем временем героя России задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки.

2 августа Владимир Путин лично наградил подполковника Ирека Магасумова званием Героя России. 11 августа в Луганске Магасумов и его сослуживец Павел Яськевич познакомились с двумя молодыми девушками.

– Слово за слово, девушки узнали получше мужчин, отправившихся на СВО по первому зову, и попросили пострелять из [пистолета Макарова]. Закончилось всё трагедией, – пишет сообщивший о происшествии Mash. Имена убитой и ее подруги издание не приводит.

Кто именно выстрелил в девушку доподлинно неизвестно. Следователи обвиняют в убийстве героя России Ирека Магасумова – по версии следствия это он совершил выстрел в состоянии алкогольного опьянения. Был ли выстрел умышленным, следствие не знает, следует из текста новости.

Защита Магасумова обвиняет в убийстве его сослуживца Яськевича. Он случайно выстрелил в девушку, когда убирал оружие в кобуру, испугался и убежал. После этого он написал явку с повинной. По этой версии Магасумова в момент убийства на месте не было.

За героя России заступился кузбасский губернатор из «Единой России» Сергей Цивилев (его жена — двоюродная племянница Путина). Он написал в Следственный комитет письмо о том, что Магасумов принес «неоценимую пользу Родине в борьбе с укронацистами».