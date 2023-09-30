 

Как сложилась бы семейная жизнь у героев фильма “Москва слезам не верит”: мнение психолога

30.09.2023, 5:00, Разное
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Фильм режиссера Владимира Меньшова, снискавший славу за рубежом, стал поистине народным. В свое время фильм “Москва слезам не верит” был отмечен премией “Оскар” в номинации лучший зарубежный фильм. Российскому зрителю сага полюбилась за свою живость и искренность. Все по-настоящему, все как в жизни. Три подруги и три такие разные судьбы.

Людмила гонится за славой и высоким социальным статусом, надеется на выигрыш в лотерею, но, в итоге, остается ни с чем.

Антонина звезд с неба не хватает, зато устраивает личную жизнь – выходит замуж за простого парня, рожает троих сыновей и живет обычной советской жизнью.

А вот карьеристка Екатерина упорно доказывает подругам: в 40 лет жизнь только начинается. После перенесенной личной драмы она превращается в этакую “железную леди”. Но неожиданно сама для себя встречает в электричке свою судьбу в лице слесаря Гоши.

Все бы ничего, но в процессе их притирки возникает серьезное противоречие во взглядах на отношения. Гоша считает, что в семье главный мужчина, и это должно подтверждаться и его социальным статусом. Екатерина же напротив – ничего зазорного не видит в том, что занимает пост директора завода. Она утаивает этот факт от Георгия, на фоне чего разворачивается завершающая драматическая часть фильма. Герои остаются вместе. Но что бы произошло, если бы фильм продолжился? Как сложилась бы семейная жизнь у героев фильма “Москва слезам не верит”? Пятый канал поделился на этот счет мнением психолога.

Фильм заканчивается “на самом интересном месте”. И режиссер предлагает зрителю самому домыслить дальнейшую семейную жизнь Кати и Гоши, отмечает телеканал “360”.

Однако со временем у влюбленных, скорее всего, могли бы возникнуть конфликты, потому что герои периодически выясняли бы, кто же все-таки главный в семье. Георгий мужчина, но по статусу официально он ниже. А Екатерина женщина, но у нее очень высокий социальный статус. Плюс ко всему характер героев мог бы также провоцировать конфликты. Екатерина ответственная, рассудительная женщина, а Георгий немного легкомысленный и периодически прячется от ответственности, хотя и не избегает ее.

При этом распространенное мнение, что противоположности притягиваются здесь похоже работает. Как бы не пытались герои очертить свою индивидуальность, все-таки они остаются вместе.


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