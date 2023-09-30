 

Рупор кремлевской пропаганды: Визового режима с Украиной не будет

30.09.2023, 4:31, Разное
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Путин подписал указ, определяющий список документов, используя которые можно въехать в Россию с территории Украины. Никаких виз, подойдет даже обычный внутренний паспорт, в том числе и просроченный.

Тут палка о двух концах. С одной стороны население России за счет беженцев с Украины продолжает увеличиваться. С другой стороны, работы спецслужбам прибавляется, так как противник продолжает попытки заброса шпионов и террористов вместе с беженцами.

Источник: Colonel Cassad


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