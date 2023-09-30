Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Карабаху. 29.09.2023

1. Число армян покинувших Карабах достигло 95 000 человек. Этническая чистка Карабаха близится к завершению. Как отметил Пашинян, армян в Карабахе не останется, резюмируя главный итог своего правления.

2. Азербайджан продолжает задерживать руководителей кинутой Пашиняном НКР – помимо олигарха Варданяна, задержаны бывший глава армии НКР и бывший глава совета безопасности НКР, а также еще несколько лиц. Всего планируется задержать и судить до 200 человек.

3. По итогам взрыва топливного хранилища в Степанакерте общее число погибших превысило 170 человек, сотни получили ранения и ожоги. Данная трагедия стала фоном на фоне общей катастрофы армян в Карабахе.

4. Оппозиция Пашиняну уже традиционно демонстрирует свою привычную импотенцию и я бы не исключал, что он и сейчас усидит, тем более, коридор в Нахичевань сам себя не проложит. Метания оппозиции между выборами и митингами по субботам уже хорошо знакомы по 2020-му году.

5. Никаких внятных результатов расследования убийства российских миротворцев на текущий момент не представлено. Извинений, компенсаций и обещаний покарать виновных недостаточно.

6. Окружение Пашиняна продолжает всеми силами демонстрировать, что Армения хочет дружить с США и НАТО, сейчас это уже не скрывают, так как после слива Карабаха уже нечего стесняться. Маски как говорится сорваны и все стало очевидно даже тем. кто этого не понимал в 2018 году.

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