 

Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Карабаху. 29.09.2023

30.09.2023, 3:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Число армян покинувших Карабах достигло 95 000 человек. Этническая чистка Карабаха близится к завершению. Как отметил Пашинян, армян в Карабахе не останется, резюмируя главный итог своего правления.

2. Азербайджан продолжает задерживать руководителей кинутой Пашиняном НКР – помимо олигарха Варданяна, задержаны бывший глава армии НКР и бывший глава совета безопасности НКР, а также еще несколько лиц. Всего планируется задержать и судить до 200 человек.

3. По итогам взрыва топливного хранилища в Степанакерте общее число погибших превысило 170 человек, сотни получили ранения и ожоги. Данная трагедия стала фоном на фоне общей катастрофы армян в Карабахе.

4. Оппозиция Пашиняну уже традиционно демонстрирует свою привычную импотенцию и я бы не исключал, что он и сейчас усидит, тем более, коридор в Нахичевань сам себя не проложит. Метания оппозиции между выборами и митингами по субботам уже хорошо знакомы по 2020-му году.

5. Никаких внятных результатов расследования убийства российских миротворцев на текущий момент не представлено. Извинений, компенсаций и обещаний покарать виновных недостаточно.

6. Окружение Пашиняна продолжает всеми силами демонстрировать, что Армения хочет дружить с США и НАТО, сейчас это уже не скрывают, так как после слива Карабаха уже нечего стесняться. Маски как говорится сорваны и все стало очевидно даже тем. кто этого не понимал в 2018 году.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Амбассадор детства

30.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятник на месте гибели Уткина и Пригожина

29.09 / Лучший парламент планеты

29.09 / Мнение: Триумф Кадырова?

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Хлопцы. сдаюсь…

29.09 / Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?

29.09 / Smartprix представило первые детальные 3D-рендеры грядущего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Делегация Талибана приехала в Казань

29.09 / Минтранс распорядился построить во всех регионах России яхтенные марины

29.09 / Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика