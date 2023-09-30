 

Рупор кремлевской пропаганды: Памятник на месте гибели Уткина и Пригожина

30.09.2023, 1:20, Разное
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На месте гибели Пригожина и Уткина открыли памятник.

Также сегодня Путин встречался с "Седым", который сейчас руководит ЧВК "Редут", куда перешли часть бойцов "Вагнера".
Обещали закрыть все вопросы по соц.гарантиям и обеспечению. Сейчас "Редут" и "Добровольческий корпус" работают с МО РФ. Именно они сейчас появились в районе Артемовска и будут принимать участие в предстоящих операциях. Путин сегодня еще раз прозрачно дал понять, что к рядовому составу ЧВК у него претензий нет и их как и ранее рассматривают наравне с военными, в том числе и в вопросах гарантий.

Некоторая часть "Вагнеров" подписала индивидуальные контракты с "Росгвардией". Костяк ЧВК по-прежнему работает в Белоруссии и Африке, отдельно от МО РФ. Этой группой командует "Лотос", который командовал штурмом Соледара, а так же участвовал в планировании Артемовского сражения. В Африке ЧВК "Вагнер" наиболее активно работает в ЦАР, Ливии и Мали. Официального подтверждения о том, что ЧВК "Вагнер" переброшена в Нигер, на текущий момент нет.

Источник: Colonel Cassad


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