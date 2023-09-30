Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина

По словам эксперта, в данный момент Шаляпин находится в поиске. Билим видит, что сейчас у него есть роман с девушкой брюнеткой. При этом данные отношения для обоих больше выгода. Возможно, это пиар-ход.

Специалист убеждена, что Шаляпин встретит женщину через два с половиной-три года. Не исключено, что он даже решится узаконить отношения, чего, кстати, артист боится. На самом деле он тяжело пережил утрату жены, а теперь старается заглушить эту боль через пагубные пристрастия.

В середине 2024 года его эмоциональное состояние ухудшится, ему будет необходима помощь, добавила Екатерина. Его опять начнут обсуждать и он в очередной раз обретет популярность на определенное время.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что скоропостижная кончина последней супруги сильно ударила по Прохору Шаляпину. Он на время решил завязать с женщинами.

При этом музыкант хочет семью и детей. Из-за проблем с недвижимостью позволить себе этого не может. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире, а для жены и потомства нужна более вместительная жилплощадь.