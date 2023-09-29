 

Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео

29.09.2023, 22:35, Новости дня
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Сейчас, осенью 2023 года, это можно смело заявить безо всяких скидок. Роман Костомаров являет собой превосходный пример того, что для сильных духом людей нет ничего невозможного, любая проблема решаема и все невзгоды преодолимы. Хотя после того, как фигурист выписался из больницы с ампутацией голеней и кистей рук, пресса сперва писала о том, что он испытывает серьезные сложности с адаптацией.

Прямо скажем, ничего удивительного в этом нет. К счастью, рядом с Костомаровым всегда были его родные и близкие, включая любимую жену Оксану Домнину, которая на протяжении всей тяжелой болезни фактически не отходила от постели супруга. Благодаря поддержке окружающих и с Божьей помощью Роман быстро преодолел психологические проблемы, прошел физическую реабилитацию и стал набирать форму.

Сейчас Роман Костомаров с помощью протезов прыгает и бегает, а недавно он после долго перерыва наконец-то снова вышел на лед — к счастью, одному только Костомарову известно, какой спектр чувств он испытал в этот момент. А накануне фигурист выложил на свою страницу в соцсети видео, где он демонстрирует поклонникам свое очередное достижение в новом состоянии своего тела.

Настоящий спортсмен никогда не останавливается на достигнутом. Прыгал, бегал, катался на коньках? Пора поплавать! Очередное занятие, которому олимпийский чемпион учится заново — точнее, уже научился. Роман продемонстрировал способ плыть “дельфином” — по его словам, хороший для того, чтобы плыть без рук и в протезах.

“Пусть не быстро, но можно”, — философски заметил Роман Костомаров.

Пожелаем прославленному спортсмену счастья и новых достижений, а всем остальным — быть столь же мужественными и целеустремленными, как Роман Костомаров. В наши дни, к сожалению, редко можно обнаружить такую жажду жизни.


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