 

Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил “ингредиенты”

29.09.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сезон вирусных и простудных заболеваний начался, поэтому россиянам продолжают напоминать о необходимости внимательного отношения к здоровью. “Царьград” приводит рекомендации врача-терапевта Светланы Бурнацкой. Эксперт раскрыла рецепт крепкого здоровья.

Чтобы организм смог противодействовать различным вирусам, нужны полноценный восьмичасовой сон, вакцинация, правильное питание, носовые платки с ароматическими маслами лаванды, полыни или пихты, закаливание, а также регулярные проветривания помещений.

Спортивный нутрициолог Ольга Беседина, в свою очередь, рассказала о важности потребления необходимого количества воды. Если выпивать суточную норму жидкостей, то даже стакан воды, выпитый перед сном, не приведет к отекам. Слова этого эксперта приводят “Вести Подмосковья” со ссылкой на Pravda.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео

29.09 / Врач-терапевт: недостаток сна слабляет иммунитет

29.09 / Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время

29.09 / Россиян предупредили о возможном дефиците ржаного хлеба

29.09 / Пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за аритмии

29.09 / Как старик: пристрастиям “нудноватого” мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение

29.09 / Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом

29.09 / Собянин: В Рязанском районе Москвы появится современный квартал

29.09 / Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта

29.09 / 82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика