Лучший парламент планеты

47 нобелевских лауреатов откликнулись на просьбу Дмитрия Муратова* — тоже нобелиата — подписать письмо к богатейшим людям мира. В этом письме одна просьба: помогите UNICEF спасти детей.



Дмитрий Муратов на саммите учителей мира в Стокгольме. Фото предоставлено организаторами саммита

От цвета паспорта не зависит право ребенка на еду, кров и подушку.

Год назад Муратов продал Нобелевскую медаль в пользу детей-беженцев из Украины. Получал и распределял деньги UNICEF. Мы, кажется, отдали все, что имели. Но есть то, чего не отнять — взаимопомощь величайших людей планеты. И нам помогли нобелевские лауреаты.

Татьяна Брицкая рассказывает об этих людях, которые могли бы стать лучшим парламентом Земли, и о том, зачем Детскому фонду 100 млн долларов.

*вынуждены указать, что Минюст считает лауреата Нобелевской премии мира «иноагентом»

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