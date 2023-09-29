 

Лучший парламент планеты

29.09.2023, 22:04, Разное
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47 нобелевских лауреатов откликнулись на просьбу Дмитрия Муратова* — тоже нобелиата — подписать письмо к богатейшим людям мира. В этом письме одна просьба: помогите UNICEF спасти детей.


Дмитрий Муратов на саммите учителей мира в Стокгольме. Фото предоставлено организаторами саммита
От цвета паспорта не зависит право ребенка на еду, кров и подушку.

Год назад Муратов продал Нобелевскую медаль в пользу детей-беженцев из Украины. Получал и распределял деньги UNICEF. Мы, кажется, отдали все, что имели. Но есть то, чего не отнять — взаимопомощь величайших людей планеты. И нам помогли нобелевские лауреаты.
Татьяна Брицкая рассказывает об этих людях, которые могли бы стать лучшим парламентом Земли, и о том, зачем Детскому фонду 100 млн долларов.
*вынуждены указать, что Минюст считает лауреата Нобелевской премии мира «иноагентом»

Источник: Новая газета


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