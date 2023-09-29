 

Врач-терапевт: недостаток сна слабляет иммунитет

29.09.2023, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая призвала россиян высыпаться. Недостаток сна провоцирует ослабление иммунитета.

Специалист перечислила правила, на которые следует обратить внимание в сезон вирусных и простудных заболеваний. Эксперт посоветовала проветривать помещения и проводить больше времени на свежем воздухе. Эти способы помогут избежать распространения вирусов, добавила врач. Кроме того, она напомнила о необходимости вакцинации от гриппа и о закаливании, передает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время

29.09 / Россиян предупредили о возможном дефиците ржаного хлеба

29.09 / Пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за аритмии

29.09 / Как старик: пристрастиям “нудноватого” мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение

29.09 / Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом

29.09 / Собянин: В Рязанском районе Москвы появится современный квартал

29.09 / Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта

29.09 / 82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован

29.09 / Даня Милохин планирует провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

29.09 / “Не эксплуатировать то, к чему не имеешь отношения”: журналист Суконкин высказался об использовании бренда ЧВК “Вагнер”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика