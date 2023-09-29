Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время

28 сентября в Москве в центральном

выставочном комплексе “Экспоцентр” в павильоне “Форум” открылась 11-я

международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2023. Одним из посетителей мероприятия

стал Иван Ургант, долгое время не показывавшийся в публичном пространстве. Тот

факт, что любимый в народе телеведущий находится в России, не может не

радовать его поклонников.

Кроме звезды экрана, открытие

выставки посетили генеральный директор Первого канала Константин

Эрнст, журналистка Ксения Собчак, музыкант Рома Зверь, актер Максим Виторган и многие

другие.

В феврале 2022-го Первый канал резко сменил свой формат и

начал практически 24 часа работать в информационном режиме, а развлекательные

телепередачи исчезли из эфирной сетки — “Вечерний Ургант”, одна из наиболее

популярных программ “первой кнопки”, не стал исключением.

Иван Ургант косвенно (путем неоднозначного

жеста в одной из социальных сетей) осудил действия российских властей, после

чего покинул страну. Многие были уверены, что телеведущий сбежал навсегда, а

его программу закроют — несмотря на постоянные опровержения этих мыслей. Тем не

менее, спустя некоторое время шоумен вернулся в Россию, однако “Вечерний Ургант” в эфир не вернулся.

Относительно недавно Первый канал вернул

развлекательные передачи в сетку вещания, но вечернего шоу Ивана Урганта среди них так и нет. Какое-то время ходили слухи о ее скором возвращении, и даже публиковались

якобы фотографии из студии. Однако на сегодняшний день речи об этом не ведется.