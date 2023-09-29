Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время
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28 сентября в Москве в центральном
выставочном комплексе “Экспоцентр” в павильоне “Форум” открылась 11-я
международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2023. Одним из посетителей мероприятия
стал Иван Ургант, долгое время не показывавшийся в публичном пространстве. Тот
факт, что любимый в народе телеведущий находится в России, не может не
радовать его поклонников.
Кроме звезды экрана, открытие
выставки посетили генеральный директор Первого канала Константин
Эрнст, журналистка Ксения Собчак, музыкант Рома Зверь, актер Максим Виторган и многие
другие.
В феврале 2022-го Первый канал резко сменил свой формат и
начал практически 24 часа работать в информационном режиме, а развлекательные
телепередачи исчезли из эфирной сетки — “Вечерний Ургант”, одна из наиболее
популярных программ “первой кнопки”, не стал исключением.
Иван Ургант косвенно (путем неоднозначного
жеста в одной из социальных сетей) осудил действия российских властей, после
чего покинул страну. Многие были уверены, что телеведущий сбежал навсегда, а
его программу закроют — несмотря на постоянные опровержения этих мыслей. Тем не
менее, спустя некоторое время шоумен вернулся в Россию, однако “Вечерний Ургант” в эфир не вернулся.
Относительно недавно Первый канал вернул
развлекательные передачи в сетку вещания, но вечернего шоу Ивана Урганта среди них так и нет. Какое-то время ходили слухи о ее скором возвращении, и даже публиковались
якобы фотографии из студии. Однако на сегодняшний день речи об этом не ведется.
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