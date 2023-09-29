 

Мнение: Триумф Кадырова?

29.09.2023, 21:19, Разное
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После визита Рамзана Кадырова в Кремль, на прием к президенту России Владимиру Путину, Чечню одарили роскошными подарками.

Во-первых, в Москве построят еще одну мечеть. В Южном Бутово, на улице, которая носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова.

Во-вторых, столицу Чечни, город Грозный объявили «Культурной столицей России» 2025 года.

Ничего не имею против строительства в Москве еще одной мечети.

Что бы не повторились такие скверные истории, как история возведения мечети в Косино.

Но зачем возведение в Москве еще одной мечети связывать именно с Рамзаном Кадровым?

А признание Грозного «Культурной столицей России 2025»  вызывает недоумение. До 2025 года еще дожить надо. Или это решение приняли отъявленные пессимисты и отпетые паникеры? Которые мечтают, что к 2025 году Россия превратится в территорию бескультурья и хаоса? И единственный очаг российской культуры сохранится только в Грозном?

Фотография отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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