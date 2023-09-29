 

Рупор кремлевской пропаганды: Хлопцы. сдаюсь…

29.09.2023, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Появилось дополнение к уже известному видео снятому у ангаров между Работино и Новопрокоповкой на Ореховском направлении, где наш боец зашел с фланга и расстрелял двух ВСУшников. Судя по всему, оба персонажа были досмотрены и с одного из них сняли камеру GoPro, на которой оказался записан этот же эпизод, но со стороны ВСУшников.

Примечательно, что в конце один из персонажей сразу на русский перешел.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Лучший парламент планеты

29.09 / Мнение: Триумф Кадырова?

29.09 / Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?

29.09 / Smartprix представило первые детальные 3D-рендеры грядущего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Делегация Талибана приехала в Казань

29.09 / Минтранс распорядился построить во всех регионах России яхтенные марины

29.09 / Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно?

29.09 / Мнение: О разгроме защитников Украины… Внезапно?

29.09 / Врач-терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами по лечению и профилактике ОРВИ

29.09 / По мнению психотерапевта Алексея Вилкова, увлечение детей мобильными играми и гаджетами может оказать негативное воздействие на их развитие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика