Рупор кремлевской пропаганды: Хлопцы. сдаюсь…

Появилось дополнение к уже известному видео снятому у ангаров между Работино и Новопрокоповкой на Ореховском направлении, где наш боец зашел с фланга и расстрелял двух ВСУшников. Судя по всему, оба персонажа были досмотрены и с одного из них сняли камеру GoPro, на которой оказался записан этот же эпизод, но со стороны ВСУшников.

Примечательно, что в конце один из персонажей сразу на русский перешел.

—