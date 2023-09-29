 

Россиян предупредили о возможном дефиците ржаного хлеба

29.09.2023, 20:30, Новости дня
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Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сообщил, что в этом году урожай ржи составит примерно 1,8 миллиона тонн (1-3 классов – около 97%, из которых 59% – 3 класса). По словам главы организации, из-за этого ржаного хлеба могут выпустить меньше, чем обычно. Его слова приводит RT.

Свириденко привел в пример бородинский хлеб, который, как он отметил, считается более дорогим из-за высокой стоимости сырья, пишет “Царьград”. Также президент организации обратил внимание: ржаной муки производится лишь 10%, если сравнивать с показателями пшеницы. Об этом также сообщает сайт VSE42.RU.


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