 

Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?

29.09.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

29 сентября в аукционном доме “Художественный” в шесть вечера стартовал аукцион русского и западноевропейского искусства. Разнообразие представленных экспонатов поражает своим размахом, здесь присутствуют как примеры иконописи XVII века, так и работы импрессионистов. Встречается и кубизм образца XX века. Любопытно, что на торги выставлено и несколько работ покойного модельера Вячеслава Зайцева.

Это интересно по большей части тем, что никакой информации об этом нигде даже не проскакивало: судя по всему, рисунки легендарного кутюрье хотели реализовать по-тихому, но задумка не удалась.

Вниманию покупателей предлагается три работы графика, судя по всему, черновых, но от этого не менее ценных. Все они датируются 1970-ми годами и представлены под номерами лотов 210, 211 и 212. Примечательно, что на двух указаны точный год — 1973-й — и подписи: “Другу Ване” и “С теплотой душевной”.

Речь идет о карандашном рисунке “Обнаженная”, за которую просят 27 тысяч рублей, об акварельном эскизе костюма за 20 тысяч рублей и о монотипии “Пейзаж с фигурой” за 14 тысяч рублей. Остается только дивиться тому, насколько маленькую начальную цену назначили работам модельера, знаменитого на весь мир. Можно сказать, отдают за копейки, поскольку работы Вячеслава Зайцева бесспорно бесценны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Хлопцы. сдаюсь…

29.09 / Smartprix представило первые детальные 3D-рендеры грядущего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Делегация Талибана приехала в Казань

29.09 / Минтранс распорядился построить во всех регионах России яхтенные марины

29.09 / Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно?

29.09 / Мнение: О разгроме защитников Украины… Внезапно?

29.09 / Врач-терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами по лечению и профилактике ОРВИ

29.09 / По мнению психотерапевта Алексея Вилкова, увлечение детей мобильными играми и гаджетами может оказать негативное воздействие на их развитие

29.09 / Законопроект о повышении МРОТ в России до 19 242 рублей с 2024 года

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об усилении группировки авиации НАТО в Прибалтике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика