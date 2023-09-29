Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?

29 сентября в аукционном доме “Художественный” в шесть вечера стартовал аукцион русского и западноевропейского искусства. Разнообразие представленных экспонатов поражает своим размахом, здесь присутствуют как примеры иконописи XVII века, так и работы импрессионистов. Встречается и кубизм образца XX века. Любопытно, что на торги выставлено и несколько работ покойного модельера Вячеслава Зайцева.

Это интересно по большей части тем, что никакой информации об этом нигде даже не проскакивало: судя по всему, рисунки легендарного кутюрье хотели реализовать по-тихому, но задумка не удалась.

Вниманию покупателей предлагается три работы графика, судя по всему, черновых, но от этого не менее ценных. Все они датируются 1970-ми годами и представлены под номерами лотов 210, 211 и 212. Примечательно, что на двух указаны точный год — 1973-й — и подписи: “Другу Ване” и “С теплотой душевной”.

Речь идет о карандашном рисунке “Обнаженная”, за которую просят 27 тысяч рублей, об акварельном эскизе костюма за 20 тысяч рублей и о монотипии “Пейзаж с фигурой” за 14 тысяч рублей. Остается только дивиться тому, насколько маленькую начальную цену назначили работам модельера, знаменитого на весь мир. Можно сказать, отдают за копейки, поскольку работы Вячеслава Зайцева бесспорно бесценны.