Smartprix представило первые детальные 3D-рендеры грядущего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra

Издание Smartprix, сотрудничая с инсайдером и графическим дизайнером OnLeaks, представило первые детальные 3D-рендеры грядущего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra, который ожидается на рынке в начале 2024 года.

Смартфон будет оснащен 6,8-дюймовым экраном с разрешением WQHD+ (2880 x 1800 пикселей) и очень узкими рамками, возможно, самыми узкими на рынке. На задней панели устройства размещается камерный модуль из четырех объективов, аналогично Galaxy S23 Ultra. Предположительно, в набор камер войдут широкоугольный модуль, ультраширокоугольный модуль и два телефотообъектива с разными фокусными расстояниями.

Также на рендерах видно, что модель сохранит разъем для стилуса S-Pen, оставаясь верной традиции для пользователей, привыкших к линейке Galaxy Note.

Из интересных новшеств стоит отметить наличие внешней UWB-антенны, которая используется для определения точного местоположения других устройств. Антенна представляет собой небольшую черную полоску на правом краю смартфона.