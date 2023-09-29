Рупор кремлевской пропаганды: Делегация Талибана приехала в Казань

Правительственная делегация Талибана вновь посетила Россию.

Обсуждались различные вопросы сотрудничества, переформатирования правительства Афганистана, а также вопросы международного признания Талибана, что требует от Талибов выполнения ряда условий, которые выдвигают Россия, Китай и Иран. Пока что талибы выполнили лишь часть условий, связанных с борьбой с терроризмом и сокращением производства героина в Афганистане (там каждый квартал ставят новые рекорды по сокращению производства и площади маковых полей). А вот по вопросам прав женщин и инклюзивности в правительстве талибы пока особо не продвинулись. А это обязательные условия для признания.

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