Минтранс распорядился построить во всех регионах России яхтенные марины

Министерство транспорта на своём заседании обсудило одну из ключевых проблем в отрасли – дефицит мест для яхт в специальных гаванях.

По данным ведомства, в течение летнего сезона фиксировались случаи, когда в маринах отсутствовали свободные места. В ходе дискуссии чиновники отметили, что ситуация возникла из-за двух факторов – санкций и нехватки соответствующей инфраструктуры в регионах.

– Ранее отечественные яхтовладельцы заходили в европейские порты и проводили всё лето там, а у некоторых была оформлена долгосрочная аренда. Сейчас же в наших гаванях Краснодарского края, Крыма и Ростовской области находятся яхты со всех 89 регионов, – отметил министр транспорта Виталий Савельев.

Чтобы разгрузить уже имеющиеся марины, Минтрансом разработан комплекс мер по расширению существующих гаваней и строительству инфраструктуры в других регионах. Так, согласно постановлению министерства, иметь стоянки не менее чем на 20 яхт должны все административные центры субъектов федерации и города с населением от 500 тысяч человек. Исключения будут сделаны для городов с особенностями рельефа (Магас, Горно-Алтайск, Владикавказ, Биробиджан и др.). На строительство новых марин выделят 5 трлн рублей.

– Отдельное внимание уделим новым регионам, практически все они имеют выход к морю, а в Луганская народная республика – к Северскому Донцу, – резюмировал министр.

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