Пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за аритмии

Пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали. По информации, которая стала доступна журналистам, у 79-летнего музыканта начали неметь руки.

Известно, что у известного пианиста была аритмия. Ему оказали первую помощь и предложили провести одну ночь в стационаре. По состоянию на 28 сентября Бриль выписан из медучреждения, передает телеканал “360”. При этом музыкант опроверг слухи о том, что его откачивали дефибриллятором.