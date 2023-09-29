 

Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно?

29.09.2023, 19:25, Новости дня
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Исполнительница хита “Одиночество” вспоминает, что еще
недавно была в очень хороших отношениях со звездой “России-1”. Теперь она взывает к потаенным уголкам его души, где, возможно, осталась хоть пара граммов
совести — по словам Славы, Андрей Малахов очень грязно преподнес ее конфликт с
пластическим хирургом.

“Андрей, тебе не стыдно?” — сокрушается певица, вычеркнувшая телеведущего из своей жизни.

Артистка подала иск на Тимура Хайдарова этим летом. В
документе она обвиняла хирурга в том, что он некачественно провел ей операцию
по увеличению груди и в итоге изуродовал ее. Занятно, что Слава далеко не
первая клиентка врача, уже ставшего медийной личностью из-за скандалов: против
него развязали настоящую информационную войну многочисленные клиентки во главе
с Любовью Успенской.

Еще более любопытно, что ярым почитателем мастерства или
чего-то еще Тимура Хайдарова является Филипп Киркоров. Он регулярно приходит в
гости различных ток-шоу, где уверяет всех, что хирург — истинный мастер своего
дела. Певец до сих пор пребывает в восторге от преображений, которые сотворил с
ним Хайдаров, а информацию о некачественных операциях называет враньем. На днях
он повторил эти слова в эфире “России-1” на программе “МАЛАХОВ”.


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