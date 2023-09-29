Мнение: О разгроме защитников Украины… Внезапно?

Об этом точно не расскажут в новостях. Но факт остаётся фактом… À la guerre comme à la guerre, говорят в таких случаях французы. А что говорят украинцы — Бог весть. Пока только зубовный скрежет слышен.

Надо сказать, что это были опытные солдаты. И хорошо мотивированные. Не только хорошими деньгами, но и горячим желанием «защищать Украину» от «злобного агрессора». Казалось, им нет преград, но…

Цифры неумолимы.

И факты.

Если в 2022 году после создания в рамках ВСУ «Интернационального легиона» из добровольцев в Сети пестрили кадры с разных участков ЛБС от десятков иностранцев, то сегодня свежие видео и фото попадаются с трудом. Почему? Об этом на днях рассказал ТГ-канал «Рыбарь». По слухам, он связан с МО РФ, хотя вся его «связь» ограничивается тем, что отец-основатель Михаил Звинчук во время военной операции России в Сирии в 2015—2017 годах работал в пресс-службе Минобороны, занимаясь организацией поездок российских журналистов в страну. Из армии он уволился ещё в 2019 году, а сам канал, раскрученный с 2020-го, финансируется за счёт пожертвований. Одно время «жертвователями» были структуры, связанные и небезызвестной компанией «Конкорд», но ещё до начала СВО их пути-дорожки разошлись.

Как бы то ни было, OSINT-аналитика была и остаётся частью контента этого источника, цитировать который не гнушались западные СМИ, включая NYT и CNN. И вот что он сообщает про «Иностранный легион».

Всего в боевых действиях на украинской земле официально приняли участие 12046 иностранцев. Из них на текущий момент в зоне СВО осталось около 1800 наёмников. Почему так? Большие потери и ещё большее число сбежавших. При этом, судя по информации открытых источников, было ликвидировано свыше 5680 военных из «Интернационального легиона». А более 4560 иностранных «солдат удачи» покинули ряды украинских формирований и вернулись в свои страны.

Начало конфликта было ознаменовано широкой поддержкой Украины в западных СМИ. Ореол «попавшей под агрессию» маленькой страны, которой не повезло с соседом и которая нуждается в защите, подтолкнул тысячи людей отправиться в рискованную экспедицию для участия в войне против России за хорошие #деньги. Но столкнувшись с реальной обстановкой и фактическим положением дел, когда, например, наёмникам из-за армейского бардака и слабости снабжения не оказывали должной огневой поддержки в ходе наступательных операций, многие продолжать свое участие не захотели. Хотя с другой стороны, есть утверждения, что иностранцев берегли и старались в наиболее опасные места не посылать.

Как бы то ни было, из «элитного» подразделения почти половина — убиты либо инвалиды, а более трети — дезертиры. Оставшиеся наёмники — это либо наиболее ярые противники России, которые хотят «охотиться на русских», либо профессионалы, выполняющие узкоспециализированные задачи вдали от линии боевого соприкосновения. То есть, потери за полтора года — огромны даже среди «обученных» и «мотивированных».

Что же тогда говорить про обычных украинских мобилизованных, за плечами которых нет ни многих лет военной службы, ни подготовки в спецназе, ведь их не берегут и отправляют в «*** штурмы» просто наудачу?

—