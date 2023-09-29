Врач-терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами по лечению и профилактике ОРВИ

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами по лечению и профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), отмечая, что помимо лекарств, существует несколько эффективных методов поддержки организма.

Важность увеличения потребления жидкости при заболевании сезонными респираторными инфекциями была выделена доктором Бурнацкой. Она также подсказала полезный лайфхак: использование щелочной минеральной воды может оказаться полезным в борьбе с гриппом, особенно в начальной стадии заболевания, так как создает неблагоприятную среду для развития инфекции.

“Вирус гриппа неустойчив в щелочной среде”, – подчеркнула врач.

Для борьбы с простудными заболеваниями Бурнацкая рекомендует обратить внимание на витамин С и витамин D. Она предупреждает, что недостаток витамина D может увеличить предрасположенность к острым респираторным инфекциям.

Что касается витамина С, его регулярное употребление может служить профилактикой ОРВИ, подчеркивает эксперт.