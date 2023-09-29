 

По мнению психотерапевта Алексея Вилкова, увлечение детей мобильными играми и гаджетами может оказать негативное воздействие на их развитие

29.09.2023, 19:04, Разное
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По мнению психотерапевта Алексея Вилкова, увлечение детей мобильными играми и гаджетами может оказать негативное воздействие на их развитие. Это мнение было озвучено в материале “Вечерней Москвы”.

Психотерапевт Алексей Вилков предупреждает о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться дети, которые проводят много времени в мобильных играх. Он говорит о риске переутомления, астении, а также о возможных проблемах с зрением и мышлением у таких детей.

Вилков подчеркивает, что для гармоничного развития личности необходимо уделять внимание не только использованию смартфона, но и развитию других интересов и навыков. Он призывает родителей занимать детей временем, которое они могли бы использовать для общения с внешним миром.

В качестве альтернативы мобильным играм специалист предлагает такие занятия, как танцы, рисование, спорт и обучение музыке. Он также советует развивать мелкую моторику рук через лепку и вышивание.

Психотерапевт Вилков поднимает важную проблему, исходя из которой можно сделать вывод, что баланс между цифровыми развлечениями и другими активностями является ключевым аспектом заботы о детском развитии.


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