 

Законопроект о повышении МРОТ в России до 19 242 рублей с 2024 года

29.09.2023, 19:04, Разное
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Правительство РФ представило в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Этот законопроект был опубликован в электронной базе Думы.

По пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит увеличить заработную плату приблизительно 4,8 миллионам работников. Законопроект также указывает на ожидаемое увеличение МРОТ в 2024 году на 18,5% по сравнению с предыдущим годом.

Авторы закона отмечают, что президентом было дано поручение о дополнительном повышении МРОТ на 10% с 1 января 2024 года. Также в законопроекте заложено требование, согласно которому с 2025 года минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 48% от медианной зарплаты.

Ранее было объявлено о разработке Минтрудом двухступенчатой схемы для выявления работников, занятых в теневом секторе экономики. Это действие призвано способствовать формированию устойчивой доходной базы для региональных бюджетов.

Подробности можно найти в тексте “Ъ FM” под названием “Минтруд заглянет в тень”.


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