 

Рупор кремлевской пропаганды: Об усилении группировки авиации НАТО в Прибалтике

29.09.2023, 18:55, Разное
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Об усилении группировки авиации НАТО в Прибалтике

Вчера пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о переброске двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения Е-3А на авиабазу Шауляй. Один из «Сентри» уже перелетел с турецкой базы Конья, а второй, вероятно, прибудет в скором времени.

Новость сопровождалась стандартной формулировкой об угрозе со стороны России и необходимости увеличить возможности НАТО на Прибалтийском фланге. На Шауляй также будут направлены 150 человек обслуживающего персонала.

Действительно, размещение двух Е-3А в Литве существенно расширит радиус обнаружения российской авиации и ПВО в северо-западной части РФ, а также в Беларуси. Это при том, что на Шауляе уже размещен итальянский самолет ДРЛО G-550.

Особенно любопытно это выглядит на фоне участившихся полётов стратегической авиации ВКС России с Оленьи для ударов по Украине. Их появление в Литве упрощает наблюдение за бомбардировщиками воздушно-космических сил.

Однако раньше для этого вполне хватало постоянно дежурящих Е-3А с других авиабаз, как, например, Гейленкирхен. То, что их разместили рядом с границами РФ может означать идущую подготовку Альянса к каким-то важным событиям на этом направлении.

https://t.me/rybar/52491 – цинк

Одно из наглядных последствий деятельности Горбачева и Ельцина по сдаче позиций в Восточной Еврпое и развалу СССР.

Источник: Colonel Cassad


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