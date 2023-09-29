Скандалы: Исинбаева уходит «по-английски»

Рекордсменка по прыжкам с шестом закрыла свой благотворительный фонд на родине

Очередной шажок к полному разрыву с родиной сделала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, она закрыла свой благотворительный фонд в Волгограде. Теперь на сайте этой организации работает сетевая букмекерская контора, сообщают «Новости Волгограда». Главной целью работы своего фонда Исинбаева считала, как известно, поддержку занятий спортом сирот, учащихся детских домов и детей из малообеспеченных семей.

Фонд Исинбаевой проработал около 10 лет, и только с 2017 по 2020 год выиграл президентских грантов на сумму 39 млн рублей, и это, не считая пожертвований от представителей бизнеса. По данным издания отчет фонда за 2022 год для Минюста России был сдан пустым.

Эта новость вызвала гнев пользователей социальных сетей: странички фонда изобилуют оскорбления в адрес спортсменки, главное из которых — «предательница». Это, безусловно, свидетельствует о короткой памяти оскорбляющих Исинбаеву людей, которые как-то очень быстро позабыли ее вклад в развитие спорта в Волгограде. На деньги фонда в регионе были построены более 90 спортивных площадок для бесплатного пользования, проводились ежегодные легкоатлетические соревнования для одаренных детей.

Журналисты издания приводят показательную историю, когда три года назад, Исинбаева замолвила словечко перед Путиным, и практически мгновенно была отремонтирована одна из спортивных школ города, которая годами содержалась в плачевном состоянии, несмотря на множество обращений к городским и региональным чиновникам.

А тем временем, остается все меньше скреп, связывающих Исинбаеву с родиной. Чуть ранее, как уже сообщали «Новые Известия», она удалила свой пост от 2017 года, в котором была опубликована ее фотография с Путиным. Там она рассказала о своем вступлении в Putin Team.

Ранее чемпионка заявила, что никогда не служила в российской армии, и что звание «майор», которая она носит — чисто номинальное. И это вызвало тогда тоже бурю негодования в социальных сетях и СМИ. Позже Исинбаева оплатила все штрафы за парковку, которые неожиданно выставили ей волгоградские власти.

А начиналось все с публикации в испанской прессе о том, как живет олимпийская чемпионка в этой стране, какой недвижимостью владеет, на каких автомобилях ездит. Одну только это в России сочли тогда за антипатриотичное поведение. Дошло до того, что стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале был по инициативе дагестанских властей переименован обратно в «Труд».

А между тем, Елена Исинбаева после ее проверки на предмет сотрудничества с российской армией, снова была включена в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Новые Известия» в свое время посетовали на то, что, став публичным человеком, Исинбаева не нашла ни сил, ни средств, чтобы оплатить услуги какого-нибудь умного пиарщика или юриста, который бы подсказал ей, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Что ей говорить, а чего не говорить, где светиться, а где прятаться. И привели в пример Мария Шарапову, которую никак нельзя заподозрить в непатриотичном поведении, поскольку она лавно пропала с радаров российских СМИ.

Но теперь, кажется, дело пошло на лад, и Исинбаева больше не вступает в открытую дискуссию, а попросту тихо уходит из отечественной действительности.

Оригинал материала: “Новые известия”