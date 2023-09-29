 

Впала в депрессию: что происходит с Пахмутовой после смерти супруга

29.09.2023, 18:20, Новости дня
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Медики предупреждают, что если душевные терзания композиторши затянутся, это может пагубно сказаться на ее здоровье. Ситуация усугубляется тем, что Александра Пахмутова моложе покойного мужа всего на год. Добронравов был тяжело болен и в последние годы с трудом передвигался. Семейная пара в основном проживала за городом.

Супружеский союз поэта и композиторши длился без малого 70 лет, они жили и творили рука об руку. После гибели супруга Александра Николаевна впала в депрессию и ошибочно полагает, что теперь “никому не нужна”. За женщиной круглосуточно ухаживают сиделки, также ее постоянно поддерживают подруга и личный помощник.

Единственное, что возвращает Александру Пахмутову к жизни — воспоминания о Николае Николаевиче. Все мысли и слова вдовы — только о покойном супруге и о том, сколь сильна была их связь и любовь. Александра Николаевна постоянно просматривает совместные фото, а в доме ее не умолкают песни, написанные в дуэте с Добронравовым. К сожалению, несмотря на заботу родных, Пахмутова пока остается безутешной.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова поженились в 1956 году. Творческий союз поэта-песенника и пианистки длился много десятилетий и явил миру множество бессмертных произведений.


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