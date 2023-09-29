 

Мнение: Высшее образование для курьера

29.09.2023, 18:10, Разное
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На журналистов в России учат, причём в вузах, причём иногда в очень престижных. И на экономистов учат, опять-таки, в вузах мирового класса. Но на выходе мы имеем образованных экспертов, которые пишут про экономику такую чушь, что монитор покраснел бы от стыда, если бы не был вынужден послушно отображать данные с видеокарты.

Смешно сказать — некоторые журналисты, которые вовсе не имеют журналистского образования, пишут объективно лучше, а нравятся читателям гораздо больше, нежели их дипломированные коллеги. Вывод из этого следует простой: в вузах плохо учат, следовательно, надо полагать, мало учат, учат недостаточно. Пяти лет явно не хватает, чтобы сделать полноценного эксперта — нужно проводить в аудиториях десять или пятнадцать лет.

Однако глядя на маленькую проблему журналистов, мы забываем о проблеме неизмеримо большей, проблеме курьеров. Как верно заметил Руслан Болм, доставщики еды с квадратными сумками работают зачастую просто так, необученными, без вузовских дипломов: вот взял заказ, и пошёл. А ведь в России сейчас больше миллиона (!) курьеров, они носят нашу еду (!!), и наша экономика критично зависит от их тяжёлой работы.

Давно уже пора вводить в вузах высшее образование для будущих сотрудников Деливери Клаба и Яндекс.Еды. Кандидатская или докторская степень по Доставкологии — это, пожалуй, уже для избранных, а вот стандартная пятилетняя программа рядовому курьеру будет в самый раз. Предметы для будущих доставщиков можно поставить, например, такие:

1. Прямохождение.
2. Краеведение (тут будут специализации).
3. Кинология, с упором на самооборону от собак.
4. Иностранный (русский плюс какой-нибудь из языков республик бСССР).
5. Паркур.
6. Хайкинг.
7. Топология.
8. Теория общественного транспорта.
9. Годонимика.
10. Философия.
11. Пользователь смартфона.
12. История велосипеда и его устройство.
13. Междверный этикет.
14. Технология удаления пятен.
15. Курьеры Древнего мира.
16. Организация обслуживания на предприятиях выездного питания.
17. Безопасная передача грузов.
18. Оформление документации.
19. Потребительский экстремизм.
20. География русского метро.

Это, конечно, далеко не все дисциплины, которые необходимо знать курьеру, но, надеюсь, основное я перечислил. Курьера, который всё это прослушает, усвоит, закрепит во время сессий, действительно можно уже выпускать на улицы, доверять везти нам шаверму или пиццу.

Сейчас в России всего лишь 40% курьеров имеют высшее или незаконченное высшее образование (ссылка). Следовало бы довести этот показатель хотя бы до 90%.

Источник: Место для дискуссий


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