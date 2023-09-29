Учащенное сердцебиение, проявляющееся в моменты покоя, может быть тревожным симптомом

Учащенное сердцебиение, проявляющееся в моменты покоя, может быть тревожным симптомом, который требует тщательного анализа. Такое мнение выразила терапевт Татьяна Романенко.

Врач Татьяна Романенко отметила, что нарушение сердечного ритма может возникать под влиянием различных факторов, таких как стрессовые ситуации, увеличение физической активности и даже потребление кофеина. В таких случаях ритмические аритмии могут считаться нормой и не представлять серьезной угрозы для здоровья человека. Однако, если учащенное сердцебиение наблюдается в периоды покоя, когда человек находится в состоянии покоя, например, во время сна или отдыха, это может указывать на наличие патологических причин. Такие случаи требуют внимательного медицинского осмотра и диагностики.

Доктор Романенко также подчеркнула, что учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть связано с заболеванием щитовидной железы, таким как гипертиреоз. Она подчеркнула важность обращения к специалистам в случае подобных симптомов.

Кроме того, подобные неприятные ощущения в области сердца могут быть связаны с органическими патологиями сердца. Врач советует не игнорировать такие симптомы, а обратиться к врачу для обследования.

Другими возможными причинами учащенного сердцебиения в покое могут быть повышенная температура тела и прием лекарств. В любом случае, важно проконсультироваться с квалифицированным медицинским специалистом, чтобы определить причину и принять необходимые меры для поддержания здоровья сердца.