 

Артрит: врач назвала рабочие и проверенные стратегии профилактики

29.09.2023, 18:00, Разное
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Остеоартрит – одно из наиболее распространенных заболеваний суставов у взрослых. С возрастом хрящевой слой суставов утончается и изнашивается, что может вызвать боли и ограничения в движении. Несмотря на отсутствие исцеляющих препаратов, правильное лечение может замедлить процесс и уменьшить симптомы.

Хрящевой износ может быть настолько серьезным, что кость обнажается под хрящом. Диагноз остеоартроза чаще всего ставят при наличии боли или скованности суставов. Он может развиваться в различных суставах, включая коленный, бедренный, суставы пальцев рук и позвоночник.

Остеоартроз наиболее характерен для пожилых людей, но может также затронуть молодых, особенно тех, кто подвергает свои суставы высоким нагрузкам. Пол также играет роль: до 55 лет остеоартроз чаще встречается у мужчин, а после 55 лет – у женщин.

Одним из ключевых шагов в предотвращении остеоартрита являются регулярные физические упражнения, особенно такие, которые не нагружают суставы, например, плавание, пеший туризм и велосипед. Важно избегать интенсивных видов спорта, которые могут повредить суставы.

Чтобы снизить нагрузку на суставы, можно использовать эластичные бинты, мягкие подошвы обуви и костыли. Также важно управлять своим весом с помощью сбалансированной диеты и физической активности.

Диета играет значительную роль в профилактике остеоартрита. Противовоспалительная диета, богатая овощами, фруктами, жирами омега-3 и низким содержанием продуктов животного происхождения, может помочь предотвратить болезнь и уменьшить боль при уже имеющемся остеоартрозе.

Факторы, увеличивающие риск остеоартроза, включают возраст, неправильные нагрузки и метаболические расстройства. Однако с правильными мерами предосторожности и образом жизни можно уменьшить вероятность развития этого заболевания и сохранить здоровые суставы.


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